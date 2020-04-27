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  • 27 апрель 2020 9:56
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2020 год станет самым теплым за всю истории Земли, - ученые

2020 год станет самым теплым за всю истории Земли, - ученые2020 год имеет 75% шансов стать самым теплым годом за всю истории Земли, заявили ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

 

По их словам, первые три месяца 2020 года уже являются вторым самым теплым сезоном, уступая сезону 2016 года.

 

По словам Дека Арндта из NOAA, февраль и март были самыми теплыми месяцами за всю историю и без присутствия Эль-Ниньо.

 

Ученые сообщают, что даже если 2020 год окажется не самым теплым, у него есть 99,9% шансов на то, что он войдет в топ-5 самых теплых лет в истории.


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