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  • 24 апрель 2020 21:43
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Специалисты разъяснили, как правильно обрабатывать руки антисептиком

Специалисты разъяснили, как правильно обрабатывать руки антисептикомОбрабатывать руки антисептиком нужно не менее 30 секунд. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

 

«Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд. В инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить эту процедуру трижды и не менее 2-х минут, чтобы убить все вирусы», — уточняется в сообщении.

 

Из рекомендаций ведомства следует, что средство только с антибактериальным действием в отношении вирусов не поможет — лучше выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60-80% изопропилового или этилового спирта.


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