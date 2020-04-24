Специалисты разъяснили, как правильно обрабатывать руки антисептиком

Обрабатывать руки антисептиком нужно не менее 30 секунд. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд. В инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить эту процедуру трижды и не менее 2-х минут, чтобы убить все вирусы», — уточняется в сообщении.

Из рекомендаций ведомства следует, что средство только с антибактериальным действием в отношении вирусов не поможет — лучше выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60-80% изопропилового или этилового спирта.