В Северном Ледовитом океане весь лед может исчезнуть к 2050 году - ученые

Ученые показали новую климатическую модель, по которой видно, что Арктический лед может исчезнуть через 30 лет. Об этом пишет Science Alert.

В течение миллионов лет в Арктике зимой арктический морской лед расширяется, а летом - сокращается, поскольку повышенное воздействие солнечных лучей его "возвращает" обратно в океан.

В эпоху антропогенного изменения климата приливы и отливы этого вечного цикла стали нарушаться. В течение десятилетий общий охват арктического морского льда сокращался, уменьшаясь с каждым годом. Однако Арктика, как всегда, оставалась покрытой морским льдом даже летом.

Новый анализ многочисленных климатических моделей предсказывает, что Северный Ледовитый океан станет свободным ото льда летом всего за несколько десятилетий и даже к середине века даже при самом лучшем сценарии, в котором выбросы CO2 в атмосферу значительно сокращены.

По словам ученых, это может усилить эффект глобального потепления, который чувствует мир в настоящее время, так как при меньшем количестве льда в Арктике в регионе может отображаться меньше солнечного света, а это означает, что планета поглощает еще больше тепла и становится более горячей.