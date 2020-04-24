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  • 24 апрель 2020 21:05
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Путин подписал закон об упрощении получения российского гражданства

Путин подписал закон об упрощении получения российского гражданстваПрезидент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получениие гражданства РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

 

Документ разрешает получать российское гражданство иностранцам без отказа от своего предыдущего гражданства. Помимо этого, граждане Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины могут получить гражданство РФ без обязательного проживания в России на протяжении пяти лет.

 

Иностранцы, состоящие в браке с россиянами или постоянно проживающие в России смогут получать гражданство по упрощенной процедуре.

 

Также президент подписал закон, освобождающий от уплаты госпошлины в 3,5 тысячи рублей жителей ДНР и ЛНР, подающих заявления о вступлении в российское гражданство, пишет Медуза.


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