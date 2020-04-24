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  • 24 апрель 2020 10:09
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ВОЗ проверит Таджикистан и Туркменистан на отсутствие COVID-19

ВОЗ проверит Таджикистан и Туркменистан на отсутствие COVID-19Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) намерены посетить Таджикистан и Туркменистан, в которых, как утверждают власти республик, до сих пор не было ни единого случая заболевания COVID-19. Об этом пишет Sputnik Таджикистан.

 

Пока на карте университета Джонса Хопкинса обе эти страны помечаются белыми пятнами, как территории, не тронутые инфекцией. Таких государств осталось всего 11 в мире.

 

Миссия экспертов ВОЗ прибудет в Таджикистан и Туркменистан и проведет проверку во всех городах, медицинских учреждениях и важных объектах стран. По итогам визита представители организации вынесут свой вердикт: действительно ли в республиках стабильная эпидемиологическая ситуация или нет. Также специалисты дадут свои рекомендации по улучшению мер по защите от распространения COVID-19.

 

По данным Министерств здравоохранения Таджикистана и Туркменистана, в странах до сих пор не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Между тем в мире число зараженных превысило уже 2,6 миллиона человек, жертвами пандемии стали более 185 человек, выздоровели — свыше 723 тысяч.


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