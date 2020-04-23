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  • 23 апрель 2020 18:25
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Новая волна: в Китае закрыли на карантин 10-миллионный город

Новая волна: в Китае закрыли на карантин 10-миллионный городКитайский город Харбин закрыл въезд для жителей других городов и для автомобилей, зарегистрированных не в Харбине. Чрезвычайные меры были введены после роста числа заболевших COVID-19.

 

Местные жители для выхода из дома должны иметь QR-код, подтверждающий, что они не больны COVID-19. Также на улице они обязаны носить маску, сообщает «Медуза» со ссылкой на агентство Kyodo.

 

Reuters и Kyodo передают, что Харбин стал центром второй волны распространения коронавирусной инфекции в Китае. За последние десять дней в городе подтвердили 57 случаев заболевания.

 

В апреле Китай закрыл все переходы через границу с РФ. При этом Харбин продолжает принимать рейсы из России.

 

Харбин с середины апреля ввел 28-дневный карантин для приезжающих из-за рубежа: две недели люди должны находиться в карантинном центре, а затем еще две недели дома.

 

Новую коронавирусную инфекцию, впоследствии получившую название COVID-19, впервые обнаружили в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С начала распространения вируса в стране заразились 83,7 тысячи человек, умерли 4,6 тысячи человек.

 

В конце марта Китай объявил, что в целом справился с распространением инфекции внутри страны, но количество завозных случаев растет и угрожает новой волной эпидемии.


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