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  • 23 апрель 2020 13:07
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Выигрышный лотерейный билет четыре месяца лежал на дне дамской сумочки

Выигрышный лотерейный билет четыре месяца лежал на дне дамской сумочкиЖительница австралийского города Сидней четыре месяца хранила выигрышный лотерейный билет на дне своей сумочки и не знала о своем богатстве. Об этом сообщает издание UPI.

 

Женщина приобрела билет в декабре и положила в сумочку. Она не торопилась проверять, оказался ли он выигрышным, до тех пор, пока не оказалась в режиме самоизоляции.

 

В понедельник, 20 апреля, она от нечего делать вспомнила про билет, проверила его и узнала, что он сорвал джекпот в 1,7 миллиона австралийских долларов (81,7 миллиона рублей).

 

Победительница планирует поделиться частью выигрыша с другом, который купил ей билет. «Как потратить оставшиеся деньги, я пока не знаю. Я все еще в шоке, и мне нужно время, чтобы осмыслить это. Сейчас я нахожусь дома в режиме самоизоляции, поэтому у меня будет достаточно времени, чтобы обдумать это. Я знаю, что точно поделюсь выигрышем с семьей», — сказала она.

 

Ранее сообщалось, что семья из австралийского города Пил сорвала джекпот в лотерею благодаря тому, что 20 лет использовала один и тот же набор чисел. Они использовали одинаковые номера с момента рождения детей.


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