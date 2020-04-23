Трамп ограничил иммиграцию в США на 60 дней

Президент США Дональд Трамп 22 апреля подписал указ о приостановке иммиграции в страну. Запрет вводится сроком на 60 дней и в дальнейшем может быть продлен при необходимости, сообщается на сайте Белого дома.

Трамп объяснил, что ограничения призваны защитить американских рабочих на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. «Приостановив иммиграцию, мы поможем безработным американцам стать первыми в очереди на работу, когда наша экономика вновь откроется», — сказал он.

Исключения будут сделаны для медицинских и других работников, занятых в борьбе со вспышкой коронавируса, супругов и несовершеннолетних детей американских граждан, а также «некоторых других иностранцев», поясняет администрация президента.

Bloomberg уточняет, что указ будет применяться только к иностранным лицам, подающим заявки на постоянное проживание, за пределами Соединенных Штатов, и не затронет тех, кто уже имеет действительные визы или проездные документы.

The New York Times пишет, что ограничения не коснутся иммигрантов, таких как сельскохозяйственные рабочие и квалифицированные сотрудники, въезжающих в США по визовой программе H-1B. Указ также исключает зарубежных инвесторов, подающих на визу по программе EB-5.