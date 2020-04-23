Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 23 апреля

Число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 628 527. Пандемия охватила 185 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

Прирост числа заболевших за сутки составил 64,4 тысячи человек.

С начала пандемии скончались 183 424 пациента, еще 784 986 выздоровели.

Наиболее пострадавшими от коронавируса странами остаются США (824,8 тысячи), Испания (204,1 тысячи), Италия (183,9 тысячи), Франция (159,2 тысячи) и Германия (148,4 тысячи). Причем уровень смертности от COVID-19 в европейских странах-антилидерах составляет около 10 процентов.

Ночью сообщалось, что в США, являющимися лидером по числе заболевших, была впервые зафиксирована передача вируса от людей домашним кошкам.

Кроме того, было подсчитано, что от коронавируса умерло 0,002 процента населения Земли. По этому показателю нынешняя вспышка не входит даже в двадцатку самых смертоносных эпидемий в истории человечества.