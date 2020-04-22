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  • 22 апрель 2020 23:38
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Составлен список свободных от коронавируса стран

Составлен список свободных от коронавируса странБолее 20 стран и постоянно заселенных территорий все еще остаются свободными от коронавируса. Список в среду, 22 апреля, составила газета Daily Mail.

 

По последним данным, ни одного случая заражения не зафиксировано в 15 странах и 11 заселенных территориях. В список безопасных государств входят Коморские острова, Кирибати, Лесото, Маршалловы острова, Федеративные Штаты Микронезии, Науру, Палау, Соломоновы острова, Таджикистан, Тонга, Туркменистан, Тувалу, Вануату и Северная Корея.

 

К постоянно заселенным территориям, где пока нет коронавируса, относятся острова Питкэрн, Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания), Американское Самоа (США), острова Уоллис и Футуна (Франция), Шпицберген (Норвегия), острова Рождества и Норфолк, Кокосовые острова (Австралия), Ниуэ, Токелау, Острова Кука (Новая Зеландия).

 

Для некоторых из них решающую роль сыграло удаленное расположение — например, Коморских островов, находящихся у восточного побережья Африки, или Тувалу в Тихом океане.

 

Другие страны и территории приняли быстрые и решительные меры, чтобы остановить потенциальное распространение вируса. Так, например, Тонга закрыла свои границы для туристов, объявила чрезвычайное положение и ввела строгий комендантский час.

 

В то же время не исключается, что некоторые государства могут просто не сообщать о случаях заражения — особенно те, что находятся по соседству с государствами, пережившими вспышку заболевания. Так, например, Северная Корея продолжает настаивать на том, что COVID-19 не затронул ее жителей, несмотря на то, что в Южной уже подтверждено более 10 тысяч случаев заражения. А Таджикистан граничит с Китаем, который стал первым очагом распространения вируса в мире.


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