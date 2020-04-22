» » » Заворотнюк выписали из больницы: у актрисы положительная динамика
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  • 22 апрель 2020 20:27
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Заворотнюк выписали из больницы: у актрисы положительная динамика

Заворотнюк выписали из больницы: у актрисы положительная динамикаДолгое время об Анастасии Заворотнюк не появлялось никакой конкретной информации. Теперь ряд СМИ сообщили, что актрису выписали из больницы, отправив на домашнее лечение.

 

Ранее в Сети появилось подтверждение официального диагноза Заворотнюк — артистка находилась в онкологическом отделении больницы с глиобластомой.

 

У Анастасии Заворотнюк наблюдается положительная динамика, сообщает "Комсомольская правда". Диагностированная у актрисы опухоль не смертельна. Но врачи не спешат говорить о полном выздоровлении, поскольку опасаются рецидива.

 

Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга Анастасии Заворотнюк, рассказал, что артистку выписали из больницы. В настоящее время она хорошо себя чувствует. В дальнейшем актриса сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать. Заворотнюк лечат противоопухолевым средством нового формата.


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