Заворотнюк выписали из больницы: у актрисы положительная динамика

Долгое время об Анастасии Заворотнюк не появлялось никакой конкретной информации. Теперь ряд СМИ сообщили, что актрису выписали из больницы, отправив на домашнее лечение.

Ранее в Сети появилось подтверждение официального диагноза Заворотнюк — артистка находилась в онкологическом отделении больницы с глиобластомой.

У Анастасии Заворотнюк наблюдается положительная динамика, сообщает "Комсомольская правда". Диагностированная у актрисы опухоль не смертельна. Но врачи не спешат говорить о полном выздоровлении, поскольку опасаются рецидива.

Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга Анастасии Заворотнюк, рассказал, что артистку выписали из больницы. В настоящее время она хорошо себя чувствует. В дальнейшем актриса сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать. Заворотнюк лечат противоопухолевым средством нового формата.