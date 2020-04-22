В больнице в Душанбе сегодня от пневмонии умерли сразу 4 человека

Сегодня, 22 апреля в городском центре здоровья №1 (1-й Советский) Душанбе скончались сразу четверо пациентов от пневмонии.

Информацию об их смерти подтвердил директор больницы Хуршед Рустамзода, сообщает kun.uz.

«К сожалению, сегодня четверо наших пациентов скончались от пневмонии. Возраст скончавшихся выше 60 лет, все они мужчины», - сообщил он.

По его словам, тесты на коронавирус показали отрицательный результат у всех четверых.

Между тем, информированный источник «Азия-Плюс» сообщил, что более 100 человек на данный момент лежат в этой больнице с пневмонией.

«Трое из них находятся в тяжелом состоянии», - отметил он.

Напомним, что замминистра здравоохранения и социальной защиты Таджикистана Шодихон Джамшед на заседании штаба по профилактике коронавируса сказал, что из-за неблагоприятных погодных условий в последние дни резко увеличилось количество заболеваний дыхательных путей, в том числе пневмонии.

По данным Республиканского центра медицинской статистики и информации Минздрава страны, в прошлом году число заболевших пневмонией было 12802 человека. Сколько из них умерли – не сообщалось.