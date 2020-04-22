» » » Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
﻿
  • 22 апрель 2020 20:02
  • 111

Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом

Назван самый вероятный путь заражения коронавирусомУченые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом. Об этом рассказал один из авторов исследования Хендрик Штреек.

 

Ученые пришли к выводу, что риск заболевания после контакта с предметами крайне мал, поскольку не смогли найти признаков живого вируса на различных поверхностях.

 

"Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, то не смогли на их основе культивировать вирус в лаборатории", — сказал Штреек.

 

Он пояснил, что заражение возможно, если, например, заболевший кашлянет в руку, немедленно дотронется до чего-то, а другой человек сразу коснется этого предмета и затем будет трогать лицо. Однако такой способ не очень распространен.

 

Как выяснили специалисты, серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, а это свидетельствует, что наиболее вероятный путь передачи — при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными.

 

Издание также обратило внимание на заявление вирусолога берлинского университета Charite Кристиана Дростена о том, что коронавирус очень подвержен высыханию, поэтому не передается по воздуху.

 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились почти два с половиной миллиона человек, 163 тысячи умерли.


Похожие статьи:
﻿
Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса от зараженного

Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса от зараженного

Международные Новости
﻿
США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

Международные Новости
﻿
Раскрыты последствия заражения коронавирусом

Раскрыты последствия заражения коронавирусом

Международные Новости
﻿
Число охваченных коронавирусом стран перевалило за 100

Число охваченных коронавирусом стран перевалило за 100

Международные Новости
﻿
Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 40,1 тыс. человек

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 40,1 тыс. человек

Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика