В Китае вакцина от коронавируса успешно прошла испытания на обезьянах

Медики из Китая провели первые испытания инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции на мышах, крысах и обезьянах.

Ученые успешно заставили организм всех подопытных животных вырабатывать антитела, которые могут нейтрализовать разные штаммы SARS-CoV-2.

Как передает ТАСС, предварительные результаты своих опытов ученые опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv.

«Мы организовали пилотное производство очищенной инактивированной вакцины PiCoVacc, которая заставила организм мышей, крыс и приматов вырабатывать антитела, способные нейтрализовать как минимум десять разных штаммов вируса SARS-CoV-2. Малые и большие дозы этой вакцины частично или полностью защитили макак от заражения COVID-19», - пишут исследователи.

За последние месяцы ученые из многих стран мира сообщили о начале испытаний различных типов вакцин от коронавируса нового типа. Часть из них разработчики проверяют в экспериментах на животных, а другие – на людях. Первые итоги проверок, как ожидают ученые, станут известны лишь примерно через полтора года, если методика тестирования вакцин не поменяется.

Многие из этих препаратов основаны на непроверенной технологии, которая позволяет вводить в человеческие клетки фрагменты РНК и заставлять их производить большие количества белков вируса. Ведутся разработки и классических инактивированных и рекомбинантных вакцин на основе ослабленных вирусных частиц и готовых фрагментов оболочки вируса. И в том, и в другом случае создание и массовое производство подобных препаратов будет очень сложным, а гарантий их успеха пока нет.

Специалисты китайской фармацевтической компании Sinovac и их коллеги из Китайской академии наук разработали и проверили вакцину, которая создана на основе инактивированных вирусных частиц.

Для ее производства ученые собрали образцы жидкости из легких пациентов, которые страдали от коронавирусной инфекции в Китае, Италии, Испании и Великобритании. Самый стабильный из присутствовавших в них вирусов специалисты отобрали в качестве «шаблона» для создания вакцины. Отработав технологию по массовому производству и ослаблению вирусных частиц в культурах клеток почек мартышек, биологи произвели пробную партию вакцины и проверили ее действие на мышах, крысах и обезьянах.

Первые опыты на крысах и мышах показали, что животные хорошо переносили вакцинацию и начинали вырабатывать большое количество антител примерно через одну или две недели после первых инъекций препарата. Антитела из крови грызунов нейтрализовали все десять штаммов SARS-CoV-2, выделенных из образцов биожидкостей.

Добившись успеха, медики проверили действие вакцины на макаках-резусах. В этом случае ученые сперва добились того, чтобы у животных появилась иммунная реакция, и только потом попытались заразить их коронавирусом нового типа. Как показали эти опыты, троекратное введение небольших доз вакцины значительно снижало остроту симптомов болезни, тогда как ее удвоенное количество полностью защищало макак от инфекции.

При этом, как отмечают ученые, из-за вакцинации у обезьян после повторного контакта с вирусом не проявился чрезмерно активный иммунны ответ. Не вызвала процедура и других негативных последствий, которых чаще всего опасаются иммунологи. Как считают создатели вакцины, это позволяет перейти к клиническим испытаниям PiCoVacc на добровольцах, которые начнутся в самое ближайшее время.

Обратите внимание на тот факт, что статью ученых пока не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей следует относиться осторожно.