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  • 21 апрель 2020 20:26
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В Италии проснулся самый крупный вулкан Европы

В Италии проснулся самый крупный вулкан ЕвропыВ Италии проснулся крупнейший действующий вулкан Европы — Этна, сообщает Euroweekly News.

 

Извержение вызвало поток лавы, на небе появились большие и густые столбы дыма, которые были видны в 30 километрах от горы, в сицилийском городе Катания.

 

Вулкан начал проявлять признаки активности в пятницу. Извержение началось с взрыва, который поднялся до пяти километров и постепенно начал усиливаться.

 

По данным итальянских СМИ, извержение не подвергло опасности здоровью жителей.

 

Вулкан Этна активно извергается на протяжении 2700 лет, последнее извержение вулкана было зарегистрировано в июле 2019 года.


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