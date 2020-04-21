Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в страну для сохранения рабочих мест американских граждан.

"Учитывая атаку со стороны невидимого врага, а также необходимость защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу распоряжение о приостановке иммиграции в США!" - написал Трамп в Twitter.

Риторика Трампа и его коллег по администрации об "иностранном происхождении" коронавируса подвергается критике за подпитку антииммигрантских настроений в стране.