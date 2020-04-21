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  • 21 апрель 2020 11:14
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Главные святыни ислама в Саудовской Аравии останутся закрытыми в Рамадан

Главные святыни ислама в Саудовской Аравии останутся закрытыми в Рамадан В Саудовской Аравии две главные святыни ислама в Мекке и Медине - Заповедная мечеть и мечеть Пророка - будут закрытыми на время Рамадана.

 

Сообщается, что такое решение принято, чтобы сократить риски распространения коронавирусной инфекции в стране среди населения. Об этом сообщает KP со ссылкой на телеканал Al Arabiya и Главное управление Саудовской Аравии по делам двух мечетей.

 

Теперь правоверные не смогут «совершать там пятикратный намаз и таравих» - особую молитву, которая выполняется только в Рамадан после обязательной ночной молитвы и длится до появления рассвета. Рамадан - священный для мусульман месяц поста, который в 2020 году в большинстве стран Ближнего Востока начинается в пятницу, 24 апреля.

 

Напомним, что количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире уже превысило 2,4 миллиона человек. Всемирная организация здравоохранения считает, что пик числа заболевших на планете пока не пройден.


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