Главные святыни ислама в Саудовской Аравии останутся закрытыми в Рамадан

В Саудовской Аравии две главные святыни ислама в Мекке и Медине - Заповедная мечеть и мечеть Пророка - будут закрытыми на время Рамадана.

Сообщается, что такое решение принято, чтобы сократить риски распространения коронавирусной инфекции в стране среди населения. Об этом сообщает KP со ссылкой на телеканал Al Arabiya и Главное управление Саудовской Аравии по делам двух мечетей.

Теперь правоверные не смогут «совершать там пятикратный намаз и таравих» - особую молитву, которая выполняется только в Рамадан после обязательной ночной молитвы и длится до появления рассвета. Рамадан - священный для мусульман месяц поста, который в 2020 году в большинстве стран Ближнего Востока начинается в пятницу, 24 апреля.

Напомним, что количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире уже превысило 2,4 миллиона человек. Всемирная организация здравоохранения считает, что пик числа заболевших на планете пока не пройден.