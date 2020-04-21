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  • 21 апрель 2020 11:00
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Цена нефти марки WTI стала отрицательной впервые в истории

Цена нефти марки WTI стала отрицательной впервые в историиЦена на американскую нефть марки WTI впервые в истории упала ниже нуля. Об этом сообщает CNN.

 

Торги завершились на уровне -$37.63 за баррель. Это исторический минимум с момента открытия в 1983 году на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) фьючерсов на нефть.

 

Хотя майский фьючерсный контракт и стал отрицательным, июньский - торговался выше $20 за баррель. Нефть Brent, мировой ориентир, торгуется выше $25.

 

В издании отмечают, что исторический крах показывает, насколько сильно переполнился рынок нефти. Существуют реальные опасения, что в мире скоро не хватит мест для ее хранения.

 

Вчера вечером российские СМИ сообщили о том, что котировки на российскую нефть Urals упали до -$2 за баррель.


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