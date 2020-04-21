Цена нефти марки WTI стала отрицательной впервые в истории

Цена на американскую нефть марки WTI впервые в истории упала ниже нуля. Об этом сообщает CNN.

Торги завершились на уровне -$37.63 за баррель. Это исторический минимум с момента открытия в 1983 году на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) фьючерсов на нефть.

Хотя майский фьючерсный контракт и стал отрицательным, июньский - торговался выше $20 за баррель. Нефть Brent, мировой ориентир, торгуется выше $25.

В издании отмечают, что исторический крах показывает, насколько сильно переполнился рынок нефти. Существуют реальные опасения, что в мире скоро не хватит мест для ее хранения.

Вчера вечером российские СМИ сообщили о том, что котировки на российскую нефть Urals упали до -$2 за баррель.