Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 апреля

Проект университета Джонса Хопкинса опубликовал данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 апреля. Согласно информации на сайте, общее число инфицированных в мире достигло 2 329 539, за сутки заразились около 86 тысяч человек.

С начала пандемии коронавируса умерли 160,7 тысячи человек, вылечились более 595,2 тысячи пациентов. Антилидерами по числу заражений остаются США (735 тысяч), Испания (194,4 тысячи), Италия (175,9 тысячи), Франция (153 тысячи), Германия (143,7 тысячи) и Великобритания (115,3 тысячи).

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.