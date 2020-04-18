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  • 18 апрель 2020 17:22
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В России временно отменили оплату за патент мигрантов

В России временно отменили оплату за патент мигрантов18 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий устройство для мигрантов во время пандемии коронавируса.

 

Согласно документу, российским работодателям разрешили привлекать к труду иностранных граждан без разрешения на работу.

 

С 15 марта по 15 июня 2020 года включительно работодателям разрешается привлекать и использовать в качестве работников иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, и не имеющих разрешения на работу в Российской Федерации (при наличии у работодателей и заказчиков работ (услуг) разрешения на привлечение и использование иностранных работников).

 

Российские власти также разрешили работать до 15 июня тем, у кого срок патента уже истек. Указ вступил в силу с 18 апреля.

 

В документе отмечается, что данные меры принимаются для урегулирования правовых норм иностранных граждан и лиц без гражданства. Это позволит мигрантам, проживающим в России или оказавшимся здесь вынужденно, найти работу в случае необходимости.

 

Ранее трудовые мигранты, которые остались в России на время карантина, попросили российские власти временно отменить плату за патенты, в размере 5350 рублей (72 доллара США) в месяц.


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