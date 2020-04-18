Африка может стать новым эпицентром коронавируса — ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что Африка может стать следующим эпицентром вспышки коронавируса. Об этом сообщает BBC.

Сейчас в Африке зафиксировали 19 359 случаев инфицирования коронавирусом, из них 973 человека умерли и 4681 выздоровел.

В ВОЗ отметили, что хотя эти показатели ниже, чем в Европе и США, в Африке наблюдается увеличение случаев инфицирования. Так, вирус уже фиксируют далеко от африканских столиц.

По информации ВОЗ, на континенте недостаточно аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с пандемией.

Так, одной из первых от коронавируса в Африке умерла журналистка из Зимбабве. Местные власти тогда заявили, что у них не было аппарата ИВЛ, чтобы лечить ее.

Также есть опасения, что вирус может быстро распространяться в районах, где проживает много людей, из-за чего будет невозможно вводить социальное дистанцирование. Кроме того, многие люди в Африке не имеют доступа к чистой воде и мылу.

Директор регионального бюро ВОЗ в Африке Матшидисо Моети рассказала, что в Африке пытаются сосредоточиться на профилактике заболевания, чтобы минимизировать количество инфицированных.