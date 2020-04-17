Разбился военный самолёт

По данным информационного агентства ТАСС, 16 апреля МиГ-31 ВВС Казахстана разбился около Караганды.

Авария произошла в ходе выполнения планового полета по подготовке к несению боевого дежурства. Вскоре после взлета загорелся один из двигателей.

Летчики увели самолет в сторону от населенных пунктов, убедившись, что гражданскому населению ничего не угрожает, катапультировались. Оба живы.

Приказом министра обороны Казахстана назначена комиссия по расследованию авиационного происшествия. На место прибыл отряд поисково-спасательной службы Военно-воздушных сил Казахстана.

МиГ-31 — сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса четвертого поколения. Серийный выпуск начался в 1979 году. С тех пор модель неоднократно модернизировали. Последняя модернизация этих истребителей позволяет оснащать их новыми гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».