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  • 17 апрель 2020 13:57
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В китайском Ухане жертв коронавируса оказалось вдвое больше

В китайском Ухане жертв коронавируса оказалось вдвое большеВ Китае до сих пор количество погибших составляло 3342, однако сейчас оно подскочило до 4632.

 

Все из-за того, что в городе Ухань, откуда и началась эпидемия, решили пересчитать количество летальных случаев и оказалось, что их вдвое больше, чем сообщали ранее. В обновленной отчетности появились данные о 1290 новых жертв. То есть теперь в самом Ухане известно о 3869 умерших от COVID-19. Об этом сообщает ВВС.

 

Городские власти Уханя настаивает, что не скрывала реальное количество жертв, а просто получила новые данные из больниц.


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