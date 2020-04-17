В китайском Ухане жертв коронавируса оказалось вдвое больше

В Китае до сих пор количество погибших составляло 3342, однако сейчас оно подскочило до 4632.

Все из-за того, что в городе Ухань, откуда и началась эпидемия, решили пересчитать количество летальных случаев и оказалось, что их вдвое больше, чем сообщали ранее. В обновленной отчетности появились данные о 1290 новых жертв. То есть теперь в самом Ухане известно о 3869 умерших от COVID-19. Об этом сообщает ВВС.

Городские власти Уханя настаивает, что не скрывала реальное количество жертв, а просто получила новые данные из больниц.