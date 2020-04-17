» » » Установлена температура гибели коронавируса
﻿
  • 17 апрель 2020 11:56
  • 120

Установлена температура гибели коронавируса

Установлена температура гибели коронавирусаУченые из Университета Экс-Марсель во Франции установили температуру гибели коронавируса. Результаты исследования опубликованы на портале bioRxiv.ru.

 

В ходе эксперимента штамм коронавируса поместили в стерильную пробирку и пробирку с биоматериалом. После этого оба образца нагрели до 60 градусов по Цельсию в течение часа. Выяснилось, что даже после этого вирус, находящийся в нестерильном образце, был способен размножаться. Полностью его дезактивировать удалось только после нагрева образца до 92 градусов по Цельсию в течение 15 минут.

 

Отмечается, что дезинфекция в большинстве лабораторий осуществляется при нагреве материалов всего лишь до 60 градусов в течение часа. Ученые предположили, что для образцов с высоким содержанием вируса этого может не хватить, и выразили надежду, что результаты исследования помогут выбрать наиболее подходящий способ дезактивации коронавируса.

 

В марте ученые из Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен. «Любимой» для него оказалась температура около четырех градусов выше ноля. Если не проводить дезинфекцию, то в таких условиях вирус будет оставаться активным 14 дней.


Похожие статьи:
﻿
В ВОЗ назвали самый главный симптом коронавируса

В ВОЗ назвали самый главный симптом коронавируса

Международные Новости
﻿
Назван срок жизни коронавируса на разных предметах

Назван срок жизни коронавируса на разных предметах

Международные Новости
﻿
Ученые обнаружили планету, на которой идут дожди из жидкого металла

Ученые обнаружили планету, на которой идут дожди из жидкого металла

Международные Новости
﻿
Ученые: Коронавирус может маскироваться под другую опасную болезнь

Ученые: Коронавирус может маскироваться под другую опасную болезнь

Международные Новости
﻿
В Китае нашли способ лечения коронавируса - что делать

В Китае нашли способ лечения коронавируса - что делать

Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика