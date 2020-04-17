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  • 17 апрель 2020 11:49
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Путин перенес проведение парада Победы

Путин перенес проведение парада ПобедыПрезидент России Владимир Путин принял решение перенести парад 9 мая и все мероприятия, посвященные Дню Победы, из-за того что риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, всё еще чрезвычайно высоки.

 

Во время совещания Совбеза России он поручил силовым ведомствам перенести сроки подготовки к мероприятиям в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве и регионах. Путин сообщил, что парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» пройдут в этом году, но точной даты не назвал.

 

«Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека священна, – сказал президент. – Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям».

 

Ранее в Кремле называли участие ветеранов в параде нецелесообразным из-за распространения коронавируса.


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