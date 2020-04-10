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  • 16 апрель 2020 15:14
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Китай прокомментировал версию о создании коронавируса в лаборатории в Ухане

Китай прокомментировал версию о создании коронавируса в лаборатории в УханеВерсия о том, что коронавирус SARS-CoV-2 был создан в лаборатории в Ухане, не имеет никаких научных оснований, заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Об этом сообщает РИА Новости.

 

«Что касается так называемой утечки вируса и других предположений, то они лишены каких-либо научных доказательств», — прокомментировал дипломат.

 

Опровержение стало реакцией на сообщение американского телеканала Fox News, который ранее передал со ссылкой на ряд источников, что первый пациент, заразившийся коронавирусом нового типа, был работником лаборатории уханьского Института вирусологии.


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