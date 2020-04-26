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  • 16 апрель 2020 14:51
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СМИ: в Туркменистане обнаружены как минимум семь человек с коронавирусом

СМИ: в Туркменистане обнаружены как минимум семь человек с коронавирусомСемь человек с положительным анализом на COVID-19 содержатся в отдельной палате в карантинной зоне Туркменабада.

 

По данным издания «Хроника Туркменистана», палата отгорожена от остальной зоны и имеет отдельный вход.

 

Контактирующие с зараженными лицами врачи обязаны пользоваться лишь этим входом, который оснащен отделением дезинфекции. Там сотрудники городской санэпидстанции проводят обеззараживание медработников при входе и при выходе из зоны.

 

Мазки из носа и рта, а также образцы крови находящихся в зоне карантина отправляют на анализы в бактериологическую лабораторию велаятской Санэпидстанции. Ранее анализы крови проводили в больницах. Больным делают вакцины H1N1 от свиного гриппа, произведенные на совместном туркмено-индийском предприятии «Туркмендерман-Аджанта Фарма Лимитед». При лечении также применяются кислородные подушки.

 

По словам медиков, оборудование и аппараты, поступившие из России, распределены в разных количествах по областям.

 

«Работающие в зоне врачи жалуются, что вынуждены сами оплачивать маски и перчатки. Более серьезных средств защиты нет. При выходе из зоны в город охрана требует от медперсонала снимать маски. В карантинную зону также поступают солдаты срочной службы, которым в центральном военном госпитале не смогли поставить диагноз, но есть подозрения на наличие COVID-19», - говорится в сообщении СМИ.

 

Зона сооружена на пустыре напротив городского ипподрома и строго охраняется. Она огорожена забором со сторожевыми вышками.

 

Напомним, что официальные власти Туркменистана по-прежнему отрицают наличие в стране зараженных коронавирусом.


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