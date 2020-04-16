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  • 16 апрель 2020 11:00
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Fox News: «нулевой пациент» с коронавирусом в Ухане работал в лаборатории

Первая передача коронавируса нового типа от летучей мыши человеку произошла в лабораторных условиях, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванные источники.

 

По данным источников, первым пациентом с коронавирусом был работник лаборатории в китайском городе Ухань. При этом источники также предполагают, что коронавирус появился в результате исследований, которые якобы должны были доказать превосходство Китая над США в вопросах выявления и борьбы с вирусами.

 

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.


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