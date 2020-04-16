Fox News: «нулевой пациент» с коронавирусом в Ухане работал в лаборатории

Первая передача коронавируса нового типа от летучей мыши человеку произошла в лабораторных условиях, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванные источники.

По данным источников, первым пациентом с коронавирусом был работник лаборатории в китайском городе Ухань. При этом источники также предполагают, что коронавирус появился в результате исследований, которые якобы должны были доказать превосходство Китая над США в вопросах выявления и борьбы с вирусами.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.