» » » Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 16 апреля
﻿
  • 16 апрель 2020 10:52
  • 46

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 16 апреля

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 16 апреляПроект университета Джонса Хопкинса опубликовал данные по заразившимся коронавирусом на утро 16 апреля. Согласно сайту, общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире достигло 2 063 161.

 

За все время пандемии коронавируса скончались 163,9 тысячи человек, вылечились более 512 тысяч. Прирост за последние сутки составил 79,9 тысячи заразившихся.

 

Антилидерами по уровню заражений остаются США (638 тысяч), Испания (180 тысяч), Италия (165 тысяч), Германия и Франция (по 134 тысячи) и Великобритания (99 тысяч). Россия находится на 15-м месте с показателем 24 490 человек; умерли, с учетом скончавшихся 15 апреля в Москве, 205 человек, выздоровели 1986.

 

Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Италии, Испании, Франции, Великобритании, США и Иране. При этом в первых четырех странах уровень смертности превышает 10 процентов при среднем показателе 4,7 процента.

 

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.


Похожие статьи:
﻿
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 15 апреля

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 15 апреля

Международные Новости
﻿
Число заболевших коронавирусом в мире подходит к отметке в два миллиона

Число заболевших коронавирусом в мире подходит к отметке в два миллиона

Международные Новости
﻿
Данные по заразившимся коронавирусом в мире на утро 12 апреля

Данные по заразившимся коронавирусом в мире на утро 12 апреля

Международные Новости
﻿
Число зараженных коронавирусом перевалило за 300 тысяч

Число зараженных коронавирусом перевалило за 300 тысяч

Международные Новости
﻿
Число случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 200 тысяч

Число случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 200 тысяч

Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика