Итальянские и испанские медики считают, что открыли новый симптом коронавируса

Итальянские и испанские медики считают, что возникновение поражений на коже стопы может быть симптомом заражения коронавирусом.

Как передает BBC, такую версию выдвинул испанский совет ортопедов.

Во Франции, Испании и Италии отмечаются множественные случаи, когда у пациентов с Covid-19 на стопах были обнаружены отметины, похожие на небольшие синяки или на прыщи от ветрянки.

Там отмечают, что отметины на стопах чаще проявляются у детей.

«Они бывают не во всех случаях, но их наличие может быть поводом для проверки на коронавирус», - говорят испанские ортопеды.

Почти одновременно похожее открытие сделал детский дерматолог из Италии, сообщает газета Metro.

Врач из итальянского города Бари, Маццотта Трокколи, сообщил, что отметины на стопах появляются примерно у каждого пятого пациента.

«Если удастся путем дальнейших наблюдений подтвердить, что это клинический признак Covid-19, то его можно использовать для выявления детей с зачаточной инфекцией, которые могут заражать других», - отметил он.