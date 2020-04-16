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  • 16 апрель 2020 2:25
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Итальянские и испанские медики считают, что открыли новый симптом коронавируса

Итальянские и испанские медики считают, что открыли новый симптом коронавирусаИтальянские и испанские медики считают, что возникновение поражений на коже стопы может быть симптомом заражения коронавирусом.

 

Как передает BBC, такую версию выдвинул испанский совет ортопедов.

 

Во Франции, Испании и Италии отмечаются множественные случаи, когда у пациентов с Covid-19 на стопах были обнаружены отметины, похожие на небольшие синяки или на прыщи от ветрянки.

 

Там отмечают, что отметины на стопах чаще проявляются у детей.

 

«Они бывают не во всех случаях, но их наличие может быть поводом для проверки на коронавирус», - говорят испанские ортопеды.

 

Почти одновременно похожее открытие сделал детский дерматолог из Италии, сообщает газета Metro.

 

Врач из итальянского города Бари, Маццотта Трокколи, сообщил, что отметины на стопах появляются примерно у каждого пятого пациента.

 

«Если удастся путем дальнейших наблюдений подтвердить, что это клинический признак Covid-19, то его можно использовать для выявления детей с зачаточной инфекцией, которые могут заражать других», - отметил он.


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