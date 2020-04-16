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  • 16 апрель 2020 2:24
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В Кремле приняли решение перенести Парад 9 мая

В Кремле приняли решение перенести Парад 9 маяВ Кремле принято решение не проводить парад Победы 9 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и Минобороны.

 

Официально о переносе парада планируется сообщить до конца этой недели, ожидается, что с соответствующим объявлением может выступить лично Владимир Путин, уточняют источники, о переносе может быть объявлено в четверг, 16 апреля, на заседании Совбеза.

 

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.

 

Дата проведения мероприятия будет зависеть, в первую очередь, от эпидемиологической обстановки. В качестве вариантов можно рассматривать 24 июня — в этот день в 1945 году прошел парад Победы на Красной площади, либо 3 сентября — день окончания Второй мировой войны.

 

Ранее высказывались предположения, что рассматриваются варианты проведения парада 9 мая без зрителей и перенос его на начало сентября — годовщину окончания Второй мировой войны, или начало ноября, в честь военного парада 1941 года.


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