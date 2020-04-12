Данные по заразившимся коронавирусом в мире на утро 12 апреля

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 12 апреля. Согласным информации сайта Университета Джонса Хопкинса, в мире заражены 1 777 666 человек.

За все время умерли более 108,8 тысячи человек, число вылечившихся превысило 402,9 тысячи.

На первом месте по количеству зараженных — США (529,9 тысячи), число умерших в Соединенных Штатах превысило 20 тысяч. Испания находится на втором месте по числу заразившихся (163 тысячи), за ней идет Италия (152,2 тысячи). Четвертое и пятое место занимают Франция (130,7 тысячи) и Германия (125,4 тысячи). Россия находится на 17-м месте по числу заболевших: в стране выявлено 13 584 случая инфицирования.

Антилидерами по числу скончавшихся пациентов после США остаются Италия, Испания, Франция и Великобритания. В этих странах уровень летальности превышает 10 процентов.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.