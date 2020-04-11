Американцы подали в суд на Китай из-за коронавируса

Менее чем за месяц более 5 тысяч граждан США присоединились к коллективному иску, поданному в суд во Флориде, в котором требуют от Китая компенсацию за ущерб, причиненный коронавирусом COVID-19. Об этом пишет Голос Америки, ссылаясь на подсчеты американских и британских аналитиков.

Авторы иска требуют от китайского правительства компенсации на общую сумму около 1,2 трлн долларов. Истцы утверждают, что понесли огромные потери через небрежность Пекина, который допустил распространения коронавирус по всему миру.

Подобные групповые иски также были поданы в суды в Неваде и Техасе.

"Наш иск касается тех, кто физически пострадал в результате воздействия вируса… он также касается коммерческой деятельности Китая, связанной с торговлей на рынках, где продается мясо диких животных", - заявили представители юридической фирмы Berman Law Group.

Британский консервативный аналитический центр "Общество Генри Джексона" отмечает, что "потенциальный иск США к Китаю за ущерб от коронавирус может составить 1,2 трлн долларов".

Как отметили британские аналитики, Китай потенциально несет ответственность за ущерб, нанесенный в результате неверных действий на раннем этапе вспышки коронавируса. Речь, в частности, идет об умышленном сокрытии информации от Всемирной организации здравоохранения: аналитики называют это нарушением Международных медико-санитарных правил.

В этой связи "Общество Генри Джексона" призывает страны подавать в суд на Китай, указав 10 различных правовых путей для этого, включая ВОЗ, Международный Суд, Постоянный арбитражный суд, суды в Гонконге и США.

При этом, юристы проводят параллели, что в истории международного права ответственность власти одного государства за вред, причиненный другой стране, впервые была признана в арбитражном суде в 1920-х годах.

Так, канадский металлургический завод, который работал в Британской Колумбии, выделял токсичные пары, нанося вред лесам и сельскохозяйственным культурам в прилегающих районах Канады, а также в американском штате Вашингтон. Для решения спора Канада и США создали трибунал, в результате чего Канада согласилась заплатить компенсацию Америке.