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  • 11 апрель 2020 10:57
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В Южной Корее более 90 человек повторно заразились коронавирусом

В Южной Корее более 90 человек повторно заразились коронавирусомВ Южной Корее более 90 человек, которые полностью выздоровели от коронавируса, снова получили положительный результат на COVID-19. Об этом сообщает агентство Yonhap.

 

В Корейском центре по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что в целом у 91 человека тест на коронавирус дал положительный результат после того, как они завершили свое пребывание на карантине.

 

Генеральный директор Центра Чон Ын Кен заявил, что в настоящее время проводится тестирование на наличие вирусов в таких случаях.

 

По мнению экспертов, вероятно, речь идет не о повторном инфицирование, а о реактивации вируса. Ведь он может оставаться латентным в определенных клетках и повторно «атаковать» органы дыхания человека.


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