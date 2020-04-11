В США установлен новый антирекорд смертности от коронавируса. За минувшие сутки от COVID-19 умерли 2 108 человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса, ведущий актуальную статистику.

Прошлый раз максимальная смертность фиксировалась в США в среду, 8 апреля. Тогда за сутки скончались 1 973 человека.

Также подсчитано, что общее число инфицированных в США превысило полмиллиона человек. За все время эпидемии там умерли 18,6 тысячи человек, выздоровели 28,8 тысячи.

10 апреля в сети появились кадры огромной братской могилы для умерших от коронавируса в Нью-Йорке: их постепенно заполняют гробы. Скончавшихся начали хоронить на острове Харт, который уже более 150 лет используется для захоронений бедных слоев населения. Как правило, могилы рыли заключенные из тюрьмы с соседнего острова, однако из-за большого числа смертей к этому стали привлекать обычных рабочих.