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  • 10 апрель 2020 23:58
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В Саудовской Аравии коронавирусом заразились сразу 150 принцев

 

В Саудовской Аравии коронавирусом заразились сразу 150 принцев В Саудовской Аравии коронавирусом предположительно заражены до 150 членов королевской семьи. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на источники, близкие к королевству.

 

Сообщается, что в больнице имени Короля Фейсала, в которой зарегистрированы представители династии, уже подготовлены 500 VIP-коек.

 

По данным издания, один из принцев, занимающий должность губернатора Эр-Рияда, сейчас находится в реанимации.

 

Отметим, что королю Саудовской Аравии Салману сейчас 84 года. Монарх принял решение самоизолироваться во дворце на острове в Красном море. Наследный принц Мухаммад ибн Салман Аль Сауд и все министры также находятся в изоляции.

 

Все крупнейшие города королевства находятся на карантине, из дома можно выходить только за продуктами и если требуется медицинская помощь.

 

На данный момент, в Саудовской Аравии зафиксировано свыше 2,9 тысячи случаев заболевания COVID-19, 41 человек скончался.


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