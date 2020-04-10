В Саудовской Аравии коронавирусом заразились сразу 150 принцев

В Саудовской Аравии коронавирусом предположительно заражены до 150 членов королевской семьи. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на источники, близкие к королевству.

Сообщается, что в больнице имени Короля Фейсала, в которой зарегистрированы представители династии, уже подготовлены 500 VIP-коек.

По данным издания, один из принцев, занимающий должность губернатора Эр-Рияда, сейчас находится в реанимации.

Отметим, что королю Саудовской Аравии Салману сейчас 84 года. Монарх принял решение самоизолироваться во дворце на острове в Красном море. Наследный принц Мухаммад ибн Салман Аль Сауд и все министры также находятся в изоляции.

Все крупнейшие города королевства находятся на карантине, из дома можно выходить только за продуктами и если требуется медицинская помощь.

На данный момент, в Саудовской Аравии зафиксировано свыше 2,9 тысячи случаев заболевания COVID-19, 41 человек скончался.