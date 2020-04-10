» » » В США начали клинические испытания препарата от коронавируса
﻿
  • 10 апрель 2020 16:41
  • 78

В США начали клинические испытания препарата от коронавируса

В США начали клинические испытания препарата от коронавирусаНациональный институт здоровья США начал набирать участников клинических испытаний эффективности применения гидроксихлорохина для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщает "Голос Америки".

 

Как отмечается, результаты будут не раньше июля 2021 года.

 

"Планируют задействовать более 500 взрослых пациентов, у которых подтвержден диагноз коронавирус, которые сейчас находятся в больницах или отделениях неотложной помощи в ожидании госпитализации", - говорится в сообщении.

 

Гидроксихлорохин используется для лечения малярии, волчанки и ревматоидного артрита. Его эффективность в лечении коронавируса не доказана. Впрочем, его использование активно продвигает президент Дональд Трамп.


Похожие статьи:
﻿
В США зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса за сутки

В США зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса за сутки

Международные Новости
﻿
США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

Международные Новости
﻿
Трамп объявил чрезвычайное положение в США

Трамп объявил чрезвычайное положение в США

Международные Новости
﻿
Новые данные о распространении коронавируса

Новые данные о распространении коронавируса

Международные Новости
﻿
Ученые объявили о создании революционного метода лечения рака

Ученые объявили о создании революционного метода лечения рака

Международные Новости / Наука / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика