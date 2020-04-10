» » » В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
﻿
  • 10 апрель 2020 10:38
  • 45

В Казахстане девятый человек умер от коронавируса

Девятый человек в Казахстане умер от коронавируса, число случаев заражений превысило 800, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения республики, сообщает РИА Новости.

 

В Казахстане девятый человек умер от коронавируса

 

С 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения. В Нур-Султане и Алма-Ате с 19 марта введен карантин. Позже карантинные ограничительные меры ввели в ряде других регионов и городов страны.

 

"В городе Алма-Ата зарегистрирован один летальный случай. На сегодняшний день в стране подтверждены 802 случая регистрации коронавируса", - говорится в сообщении министерства.

По данным медиков, скончался пациент 1956 года рождения.

 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, более 85,5 тысячи человек скончались.


Похожие статьи:
﻿
В Китае не зафиксировано ни одного смертельного случая от COVID-19

В Китае не зафиксировано ни одного смертельного случая от COVID-19

Международные Новости
﻿
Предсказано ослабление эпидемии коронавируса

Предсказано ослабление эпидемии коронавируса

Международные Новости
﻿
ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

Международные Новости / ТОП
﻿
Иранский чиновник умер от коронавируса

Иранский чиновник умер от коронавируса

Международные Новости
﻿
Новые данные о распространении коронавируса

Новые данные о распространении коронавируса

Международные Новости
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика