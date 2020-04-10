В штате Нью-Йорк за сутки скончалось рекордное число пациентов COVID-19

За минувшие сутки в американском штате Нью-Йорк произошел чудовищный скачок смертей людей, зараженных коронавирусом.

Соединенные Штаты обогнали все страны мира по количеству больных коронавирусом COVID-2019. За сутки штат потерял 797 человек от инфекции.

Также в США изменились прогнозы по достижению так называемого пика смертности из-за заболевания: эту дату перенесли с 15 на 12 апреля, когда будет католическая Пасха. Единственная положительная тенденция, которая наблюдается в Америке, это то, что не меняется число вновь выявленных заболевших.

В то же время американские ученые считают, что коронавирусная инфекция в Нью-Йорк была занесена не с территории Китая. Ученые утверждают, что вирус в Соединенные Штаты попал из Европы в феврале и какое-то время находился в спящем режиме. После этого и произошла вспышка пандемии.