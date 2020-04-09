Xiaomi создала «умную» маску для защиты от вирусов

Компания Xiaomi разработала «умную» защитную маску с системой фильтрации воздуха для защиты от вирусов, включая коронавирус COVID-19. Согласно обнародованным документам компании, маска от Xiaomi позволит пользователям следить за уровнем загрязнения выдыхаемого воздуха, проведенным в маске временем и другими показателями.

Защитная маска от Xiaomi связываться со специальным приложением на смартфоне для передачи данных. Через приложение пользователи могут наблюдать за различными показателями, включая качество воздуха.

Трехуровневая система фильтрации позволит очистить воздух на 98,9%. Для того чтобы дышать было не трудно, встроенный вентилирующий элемент оснащен батареей на 760 mAh (которого хватает на 7 часов работы) для «разгона» воздуха. Маски бывают разного цвета. Задник сделан в виде липучки, любому пользователю легко будет подобрать размер.