В Нотр-Даме состоится первая служба после пожара

Из-за пандемии коронавируса на мессе будут присутствовать только семь человек. Службу будет править архиепископ Парижа Мишель Опет.
«Всего несколько священников посетят мессы, которые мы проведем во время Страстной недели, и люди смогут следить за службами по радио или телевидению», — отметил архиепископ.
Пасхальную мессу архиепископ проведет в церкви Сен-Жермен-л'Осеруа вблизи Лувра. Службу смогут посетить до 20 человек.
15 апреля в центре Парижа загорелся Собор Парижской Богоматери – одна из главных религиозных святынь и исторических достопримечательностей Франции.
16 апреля пожар потушили, на его ликвидацию потребовалось около 12 часов. В тушении пожара принимали участие около 500 пожарных. Крыша, шпиль и часы Нотр-Дам де Пари полностью уничтожены, несущие конструкции собора пожарным удалось спасти.
Ряд хранившихся в соборе реликвий, в том числе терновый венец Иисуса Христа, удалось спасти.