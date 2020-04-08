В Нотр-Даме состоится первая служба после пожара

В Страстную пятницу, 10 апреля, в соборе Нотр-Дам в Париже впервые после пожара в 2019 году состоится небольшая служба. В мероприятии сможет принять участие ограниченное количество людей из-за коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Из-за пандемии коронавируса на мессе будут присутствовать только семь человек. Службу будет править архиепископ Парижа Мишель Опет.

«Всего несколько священников посетят мессы, которые мы проведем во время Страстной недели, и люди смогут следить за службами по радио или телевидению», — отметил архиепископ.

Пасхальную мессу архиепископ проведет в церкви Сен-Жермен-л'Осеруа вблизи Лувра. Службу смогут посетить до 20 человек.





Пожар в Нотр-Даме

15 апреля в центре Парижа загорелся Собор Парижской Богоматери – одна из главных религиозных святынь и исторических достопримечательностей Франции.

16 апреля пожар потушили, на его ликвидацию потребовалось около 12 часов. В тушении пожара принимали участие около 500 пожарных. Крыша, шпиль и часы Нотр-Дам де Пари полностью уничтожены, несущие конструкции собора пожарным удалось спасти.

Ряд хранившихся в соборе реликвий, в том числе терновый венец Иисуса Христа, удалось спасти.