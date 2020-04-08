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  • 8 апрель 2020 11:23
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В США зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса за сутки

В США зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса за суткиВ Соединенных Штатах Америки за сутки скончались от коронавируса нового типа 1736 человек. С момента начала эпидемии в стране это наивысший показатель. Такие данные сообщил телеканал CNN, ссылаясь на Университет Джона Хопкинса.

 

По последним данным, в США к настоящему времени жертвами коронавирусной инфекции стали 12 722 человека.

 

Предыдущее рекордное суточное число смертей от коронавируса COVID-19 было зафиксировано 4 апреля – тогда сообщалось о 1 344 летальных исходах, напоминает агентство "Интерфакс".

 

Больше всего умерших – в Нью-Йорке (4009). Этот город является эпицентром эпидемии коронавируса в Соединенных Штатах.

 

Количество инфицированных в США приближается к 400 тысячам. Порядка 22 тысяч человек полностью выздоровели, пройдя лечение.

 

Ранее глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что анализы на коронавирус сдали около 2 миллионов человек. Трамп отметил, что от коронавируса больше всего страдают афроамериканцы. Президент призвал нацию готовиться к "очень тяжелой неделе и большому количеству смертей".

 

При этом, по словам вице-президента США Майка Пенса, в крупных американских городах с наиболее тяжелой ситуацией сейчас наблюдаются признаки некоторого улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом Пенс рассказал в ходе брифинга в Белом доме, отметив, что, согласно данным из Нью-Йорка, Нью-Джерси, Нового Орлеана, Детройта и Чикаго, появляются "некоторые признаки прогресса".


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