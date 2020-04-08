Названы вредные для разогревания в микроволновке продукты

Врач-диетолог перечислила продукты, которые нельзя разогревать в микроволновой печи.

По словам врача, многие продукты при нагревании теряют свои полезные свойства, а порой превращаются в яды. В частности, витамин C в микроволновке просто разрушается до безвредных компонентов, а, например, нерафинированные масла окисляются и превращаются в канцероген.

Также с опасением стоит относиться к идее подогреть взятый из холодильника овощной салат. Специалист предупредила, что растения могут содержать в себе нитраты, которые при нагреве превращаются в токсичный нитрозамин.

Также не стоит пытаться уберечь свое горло, подогревая холодную диетическую газировку. Часто в нее добавляют сахарозаменитель аспартам, который после воздействия высокой температуры превращается в формальдегид, сравнимый по токсичности с мышьяком.