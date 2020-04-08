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  • 8 апрель 2020 11:15
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Названы вредные для разогревания в микроволновке продукты

Названы вредные для разогревания в микроволновке продуктыВрач-диетолог перечислила продукты, которые нельзя разогревать в микроволновой печи.

 

По словам врача, многие продукты при нагревании теряют свои полезные свойства, а порой превращаются в яды. В частности, витамин C в микроволновке просто разрушается до безвредных компонентов, а, например, нерафинированные масла окисляются и превращаются в канцероген.

 

Также с опасением стоит относиться к идее подогреть взятый из холодильника овощной салат. Специалист предупредила, что растения могут содержать в себе нитраты, которые при нагреве превращаются в токсичный нитрозамин.

 

Также не стоит пытаться уберечь свое горло, подогревая холодную диетическую газировку. Часто в нее добавляют сахарозаменитель аспартам, который после воздействия высокой температуры превращается в формальдегид, сравнимый по токсичности с мышьяком.


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