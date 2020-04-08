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  • 8 апрель 2020 10:53
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Бориса Джонсона оставили в реанимации на вторую ночь

Бориса Джонсона оставили в реанимации на вторую ночьПремьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого обнаружили коронавирус COVID-19, оставили в реанимации на вторую ночь. Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании, который сейчас вместо Джонсона возглавляет правительство, Доминик Рааб, пишет Reuters.

 

В настоящее время Джонсон получает кислородную поддержку. Его состояние стабильное, он в хорошем настроении и дышит самостоятельно, без механической вентиляции легких.

 

"Я уверен, что он справится, потому что если есть что-то, что я знаю про этого премьер-министра, то это то, что он боец, и он вскоре вернется к власти и быстро проведет нас через этот кризис", - сказал Рааб.

 

Напомним, ранее у Бориса Джонсона ухудшилось и его перевели в реанимацию.


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