Китайские эксперты назвали страну, которая рискует стать второй Италией по заражённым COVID-19

В настоящее время главным источником коронавируса на территории Китая стали так называемые «завозные» случаи. Речь идёт о носителях, въезжающих в страну из-за границы. Поэтому учёные из КНР внимательно следят за статистикой роста числа заболевших по миру и стараются спрогнозировать места появления новых очагов COVID-19.

Специалисты отмечают, что сложная ситуация складывается в Турции, где при неблагоприятном сценарии может повториться судьба Италии. С позицией учёных на сей счёт читателей знакомит "Парламентская Газета".

Так, издание приводит мнение сотрудника Ближневосточного института Шанхайского университета иностранных языков Цзо Чжицяна, который не исключает стремительного распространения коронавируса в Турции. Свою аргументацию специалист строит на следующих фактах. Во-первых, в пользу негативного варианта свидетельствует опыт соседних с Турцией стран, например, Ирана. Во-вторых, в стране не были введены жёсткие меры по раннему выявлению заболевания. В-третьих, ситуация осложняется наличием мигрантов и беженцев, сообщает ресурс.

По оценкам Цзо Чжицяна, определённые преимущества в сравнении с другими ближневосточными странами у Турции есть. Прежде всего — высокий уровень медицинского обслуживания. Это обстоятельство может предотвратить распространение коронавируса в неконтролируемых масштабах.

В то же время эксперт считает, что для эффективной борьбы с COVID-19 нужны более серьезные меры на общегосударственном уровне. Однако, учёный соглашается, что они могут нанести урон экономики Турции. При этом она уже ощущает на себе проблемы Европы, хозяйственный сектор которой также испытывает беспрецедентные сложности из-за пандемии. А Евросоюз — главный экономический партнёр Анкары, что дополнительно усугубляет ситуацию.

Схожесть Турции с Италией состоит в общности социальных систем этих стран. И там, и там обычным явлением считаются большие семьи, где под одной крышей живут сразу несколько поколений. Именно это обстоятельство стало одной из причин быстрого и смертоносного распространения коронавируса по Апеннинам, отмечается в статье.

За 20 дней, прошедших с того момента, как 11 марта в Турции был зарегистрирован первый случай коронавируса, число подтвержденных эпизодов быстро превысило 10 000, и тенденция роста даже более сильная, чем в Италии за тот же период эпидемии, сообщает издание.