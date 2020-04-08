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  • 8 апрель 2020 1:33
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Япония решила поддержать граждан выплатами по $2750 в условиях пандемии коронавируса

Япония решила поддержать граждан выплатами по $2750 в условиях пандемии коронавирусаПравительство Японии обнародовало рекордный по объему пакет стимулов - 108,2 трлн иен (994 млрд долларов), включающий меры поддержки домовладельцев и малого бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg.

 

Объем пакета эквивалентен 20% ВВП Японии, что подчеркивает масштаб кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, пишет Bloomberg.

 

Программа, одобренная сегодня кабинетом министров, предусматривает денежные выплаты в размере 300 тыс. иен ($2750) гражданам, столкнувшимся с резким снижением дохода. В общей сложности на эти цели выделено 4 трлн иен.

 

Кроме того, еще 2,3 трлн иен будет направлено японскими властями на поддержку малого бизнеса, для которого также предполагается снизить налоговую нагрузку. Правительство выделяет в общей сложности 45 трлн иен на корпоративное финансирование, которое должно помочь японским компаниям сохранить бизнес в период кризиса.

 

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 7 апреля в официальном порядке утвердил до 6 мая режим чрезвычайного положения в семи префектурах Японии, включая Токио, из-за ситуации с коронавирусом.

 

По данным John Hopkins University, общее количество случаев COVID-19 в Японии составляет 3906. Скончались 92 человека, выздоровели 592.


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