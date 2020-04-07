Надежда Бабкина в коме

Певицу подключили к аппарату ИВЛ, но врачи надеются, что все будет хорошо.

Близким певицы Надежды Бабкиной удавалось почти шесть дней скрывать информацию о госпитализации известной артистки в одну из частных клиник Москвы. Теперь новости о состоянии здоровья «главной казачки» российской эстрады вырвались за стены клиники и в пандемической прогрессии обрастают подробностями. По нашим данным, Бабкину ввели в искусственную кому. Тесты на коронавирус у нее при этом отрицательные.

Евгений Гор, певец и близкий друг г-жи Бабкиной, которого СМИ годами клишируют как «молодого мужа певицы», еще пару часов назад опровергал в интервью «МК» факт госпитализации Надежды, называя новость «абсолютным фейком». Уверял: артистка сидит дома, занимается хозяйством и нет даже температуры. Желание оградить близкого ему человека от малоприятной суеты вполне объяснимо и абсолютно извиняет г-на Гора. Единственное, в чем он не слукавил, общаясь с прессой, касалось результата анализов на коронавирус, которые, к счастью, отрицательные.

Это подтвердили источники «МК» в медицинском сообществе, которые знакомы с реальной ситуацией вокруг г-жи Бабкиной: результаты анализов на COVID-19, действительно, пока отрицательные, однако, все остальное намного драматичнее успокоительных заявлений Евгения Гора. Певице диагностировали обширная двустороннюю пневмонию и срочно госпитализировали еще 1 апреля.

«Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому», - сообщили «МК» эти источники. По их словам, два анализа на коронавирус дали отрицательный результат, однако клиническая картина болезни при этом «абсолютно коронавирусная». Медики пока сами в недоумении и высказывают опасение о мутации вируса, поскольку уже нашли порядка 900 различных цепочек COVID-19, победоносно шествующего по миру и так же успешно мутирующего. Существующие же тест-системы, к сожалению, работают пока на определение РНК вируса, а не антител в организме, поэтому, если вирус поменял штамм, то тесты, по словам медиков, могут пока не распознавать новую разновидность.

Близкие Надежды Георгиевны при этом утверждают, что у нее не было контактов ни с кем, у кого мог быть коронавирус. Однако, в состояние медикаментозной комы врачи решили ввести Бабкину не столько из-за клинической тяжести заболевания, сколько для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при диагнозе тяжелой пневмонии. «Просто чтобы во сне не ерзала и не сбивала трубку аппарата, которая должна находиться в неподвижном состоянии, - объяснили источники «МК» необходимость медикаментозной комы, - В принципе, с ней все хорошо, и надеемся, что будет хорошо».

Близкие и друзья артистки тоже верят в счастливое исцеление любимицы. В один голос говорят: «Она стойкая, никогда не подвержена панике, человек-танк в этом смысле. Ничего не боится, жить она любит и хочет. Надеемся, что у нее все будет хорошо».

Врачи утверждают, что состояние певицы хоть и тяжелое, но стабильное, что важно, и имеет положительную динамику. «В целом клиническая картина соответствует норме при таком диагнозе», - говорят они и, выражая осторожный оптимизм, видят «большую вероятность» благополучного выздоровления.