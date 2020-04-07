В Турции запретили продажу медицинских масок

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел запрет на продажу медицинских масок в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое телевидение.

Граждане смогут получить средства защиты, не платя за них. «Местные власти начали бесплатно высылать медицинские маски нашим гражданам, которые оставили соответствующий запрос либо на [государственном портале] "е-девлет", либо на сайте почты PTT. Продажа масок запрещена», — сказал турецкий лидер.

Ранее 6 апреля правительство России ввело ограничения на торговлю рядом медицинских товаров, в том числе масок: власти определили, кто именно и с какой наценкой имеет право продавать их.

По информации американского университета Джонса Хопкинса, в Турции зафиксировано более 27 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Чуть более чем тысячу пациентов удалось вылечить, 574 человека скончались. По всему миру болезнь COVID-19, вызванная вирусом, унесла уже более 70 тысяч жизней.