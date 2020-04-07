Состояние заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заразившегося коронавирусом, ухудшилось. Об этом заявил его пресс-секретарь, передает CNBC.

Согласно его заявлению, в течение нескольких часов у политика усилились симптомы болезни, в связи с чем он был переведен в реанимацию. По совету медицинской бригады больницы Святого Томаса в Лондоне, где он проходит лечение, Джонсона поместили в отделение интенсивной терапии. Как сообщил представитель Даунинг-стрит, Джонсон находится в сознании.

5 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача. Как отмечалось, симптомы коронавируса сохранялись спустя десять дней после того, как тест дал положительный результат. Премьер-министр был подвергнут кислородотерапии, поступив в больницу в Лондоне. Госпитализация не была срочной: в больницу политика поместили в качестве меры предосторожности.

Борис Джонсон выбрал своего заместителя. Джонсон распорядился, чтобы его замещал глава британского МИД Доминик Рааб. Он является вторым по старшинству министром правительства Великобритании.

О том, что глава британского правительства заразился коронавирусом, стало известно 27 марта. До госпитализации Джонсон находился в самоизоляции в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.

По последним данным, в Великобритании зарегистрированы более 51,6 тысячи зараженных коронавирусом; 5,3 тысячи человек скончались, 135 пациентов вылечились.