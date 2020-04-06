Раскрыты влияющие на тяжесть коронавируса факторы

Коронавирусное заболевание гарантированно тяжелее протекает у пациентов, страдающих от хронических проблем со здоровьем, и курильщиков. Об этих факторах сообщает издание The Philadelphia Inquirer со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

В США были собраны данные историй болезни 7162 инфицированных пациентов, пишет Lenta. В раскрытых документах содержалась информация о хронических болезнях и вредных привычках американских граждан. Так, из 784 пациентов с диабетом около половины из них была госпитализирована, 148 человек (18,8 процента) находятся в реанимации. Из 656 инфицированных человек с заболеванием легких разной степени тяжести более трети были госпитализированы, 94 (14,3 процента) из отправленных в больницы оказались в реанимации.

Из 647 людей с заболеваниями сердца более половины оказалось в больнице, 132 человека (20,4 процента) из них были переведены в реанимацию. Напоследок, две три граждан с болезнями почек оказались под пристальным медицинским наблюдением, 56 из госпитализированных (26,2 процента) были переведены в отделения интенсивной терапии.

Из материалов CDC следует, что курильщики хуже переносят заболевание, чем некурящие. В среднем, около четверти инфицированных людей из числа курящих были отправлены в больницы. Однако медики не могут достоверно подтвердить связь между курением и коронавирусом в этом конкретном случае, так как статистика была основана лишь на 96 человек, рассказавших о вредной привычке. При этом в сообщении говорится, что вред курения при пандемии коронавируса подтверждают данные коллег из Китая.

По данным на 5 апреля, в США зафиксировано более 312 тысяч зараженных коронавирусом. 15 тысяч вылечились, более 7 тысяч человек погибли.